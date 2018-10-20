Парубий прокомментировал повышение цены на газ

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

По его словам, это решение необходимо для недопущения в Украине экономического кризиса

Повышение тарифов на газ - решение неизбежно, так как от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

По его словам, это решение необходимо для недопущения в Украине экономического кризиса.

Председатель ВР считает, что "большая проблема нашей страны в том, что популисты прошлого завели Украину в очень тяжелые экономические обстоятельства, и современные руководители государства в этих стесненных условиях вынуждены проводить жесткие экономические реформы. И это, закономерно, непопулярно".

"Такие же, порой шоковые, реформы на своем пути в развитую Европу осуществляли и в Польше, и в Чехии, и в Словакии, и в Венгрии, после развала Советского Союза. Мы знаем, какой сейчас уровень жизни в этих странах", - подчеркнул Парубий.

Глава парламента убежден, что система субсидий, разработанная правительством, предоставит реальную экономическую защиту каждой украинской семье, которая в этом нуждается.

Напомним, 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%.

Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,550 грн за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цене.

Отметим, 18 сентября председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев сообщил о том, что между правительством Украины и Международным валютным фондом достигнута принципиальная договоренность о повышении тарифов на газ для населения до уровня импортных цен до 2020 года.

17 октября Кабинет министров на своем заседании сохранил цену на газ для населения. В частности, Кабмин принял решение о продлении действия специальных обязательств для НАК "Нафтогаз Украины" до 27 октября.