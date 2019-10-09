Парубий проходит по делу 2 мая в Одессе как свидетель, - Труба

Экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий проходит по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года в качестве свидетеля. Об этом заявил руководитель Госсударственного бюро расследований Роман Труба, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы ГБР, пока что ни один человек в рамках этого производства не допрашивался.

Напомним 23 сентября Парубий сообщил, что Государственное бюро расследований открыло против него уголовное производство. В документе говорилося, что ГБР открыло производство по факту "создания и координирования Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории г. Одесса".

Отметим, что противостояние в Одессе 2 мая - это столкновения, массовые беспорядки. Драка была начата между проукринско настроенными гражданами, футбольными ультрас с одной стороны и пророссийскими участниками протеста с другой стороны.

РБК-Украина писало, что против Парубия ранее окрыли еще одно дело. Шевченковский районный суд города Киева обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать уголовное производство из-за возможного вмешательство экс-спикера Верховной рады в избирательный процесс.