Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий призывает выйти на Крещатик в День независимости, чтобы почтить защитников Украины. Об этом он сказал в ходе открытия утреннего пленарного заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий призвал взять с собой боевые знамена и флаги, с которыми защищали Украину, а также огласить лозунг "Слава Украине!".

"Почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, участников Революции достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных, 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости главной улицей государства", - отметил глава Рады.

"Я буду там вместе с вами. До встречи на Крещатике в День Независимости Украины", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году военный парад ко Дню независимости Украины не состоится. Он отметил, что в этом году деньги, которые были выделены на проведение военного парада, будут перечислены украинским военным.

Напомним, Зеленский анонсировал совершенно новый формат празднования Дня Независимости в Украине.