Парубий пригласил глав фракций на совещание по апелляции в ВАКС

Спикер подчеркнул, что норму об апелляции в ВАКС ожидает украинское общество и международные партнеры

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригласил глав фракций на совещание, которое состоится в 12:00, по поводу правки об апелляции в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий отметил, что лидеры фракций должны принять политическое решение во время совещания, чтобы проголосовать эту поправку, которую ожидает и общество, и международные партнеры.

"Я хочу сообщить, что в 12 часов я приглашаю глав фракций на совещание на третий этаж. Для того, чтобы мы смогли во время совещания четко выяснить и понять, какие из поправок мы в зале будем поддерживать, и по которым есть большинство. Очевидно, количество правок такое, что мы закончим рассмотрение после 12:30... Я приглашаю глав фракций на совещание, чтобы мы смогли принять политическое решение, чтобы, вернувшись в зал, мы проголосовали ту правку, которую ожидает и украинское общество, и наши международные партнеры" , - сказал глава парламента.

Напомним, комитет по вопросам правовой политики и правосудия не смог определиться с текстом поправки в закон о судоустройстве и статусе судей, которая должна исправить проблему с апелляционным рассмотрением дел в ВАКС.

Так, отмечалось, что решение по поводу данной нормы нардепы будут принимать в сессионном зале.