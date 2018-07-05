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Парубий пригласил глав фракций Рады на совещание по голосованию за ЦИК

НовостиПолитика    05.07.2018 - 12:58
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Председатель ВР объявил перерыв в заседании парламента

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригласил глав парламентских фракций на совещание относительно голосования за обновление состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом он сказал в ходе пленарного заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я приглашаю глав, представителей фракций на совещание, прошу ко мне в кабинет на совещание. И объявляю перерыв на 15 минут", - отметил глава парламента.

Напомним, фракция "Блок Петра Порошенко" сегодня, 5 июля, приняла решение на своем заседании о том, что не будет голосовать за любые решения в случае неподдержки вопроса Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в зале.

"До результативного решения этого вопроса мы считаем, что Верховная рада не имеет никакого морального права рассматривать любой законопроект", - отметил с трибуны парламента глава фракции БПП Артур Герасимов. Большинство представителей фракции покинули зал заседаний после своего заявления.

Так, парламент отказался голосовать за вопрос обновления ЦИК.

В Раде продолжаются консультации между руководителями фракций по вопросу ЦИК Рада приняла закон об изменениях в составе набсоветов государственных банков
Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Андрей Парубий, Центральная избирательная комиссия, Верховная Рада, фракция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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