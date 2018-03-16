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Парубий представил коллективу нового главу и членов Счетной палаты

НовостиПолитика    16.03.2018 - 16:34
Фото: Андрей Парубий (КМУ)
Фото: Андрей Парубий (КМУ)

Новый глава был утвержден парламентом на заседании 15 марта

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий представил коллективу нового главу Счетной палаты Украины Валерия Пацкана и обновленный состав палаты. Об этом сообщает пресс-служба спикера парламента.

"Сегодня я представляю вам членов Счетной палаты, избранных вчера Верховной Радой Украины: Андрея Дидика, Цезаря Огня, Виктора Богуна, Василия Неизвестного, Андрея Майснера, Игоря Яремчука, Ирину Иванову, Александра Яременко и - новоизбранного председателя Счетной Палаты, еще до вчерашнего дня моего коллегу - народного депутата Валерия Пацкана", - сказал он.

В ходе представления спикер отметил, что необходимо реформировать и сделать Счетную Палату лучшим, европейским, современным органом финансово-бюджетного контроля.

Напомним, вчера Верховная рада назначила нардепа от "Блока Петра Порошенко" Валерия Пацкана главой Счетной палаты Украины. За соответствующее решение проголосовали 309 нардепов.

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Теги: Счетная палата, глава, представление
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