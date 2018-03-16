Парубий представил коллективу нового главу и членов Счетной палаты

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий представил коллективу нового главу Счетной палаты Украины Валерия Пацкана и обновленный состав палаты. Об этом сообщает пресс-служба спикера парламента.

"Сегодня я представляю вам членов Счетной палаты, избранных вчера Верховной Радой Украины: Андрея Дидика, Цезаря Огня, Виктора Богуна, Василия Неизвестного, Андрея Майснера, Игоря Яремчука, Ирину Иванову, Александра Яременко и - новоизбранного председателя Счетной Палаты, еще до вчерашнего дня моего коллегу - народного депутата Валерия Пацкана", - сказал он.

В ходе представления спикер отметил, что необходимо реформировать и сделать Счетную Палату лучшим, европейским, современным органом финансово-бюджетного контроля.

Напомним, вчера Верховная рада назначила нардепа от "Блока Петра Порошенко" Валерия Пацкана главой Счетной палаты Украины. За соответствующее решение проголосовали 309 нардепов.