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Парубий поручил срочно разблокировать подписание закона о языке

Новости » Политика    14.05.2019 - 10:31
Парубий поручил срочно разблокировать подписание закона о языке
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Спикер парламента дал поручение комитету

Глава Верховной рады Андрей Парубий дал поручение Комитету по вопросам Регламента безотлагательно рассмотреть постановления об отмене голосования за закон о языке. Об этом он сказал в начале утреннего пленарного заседания во вторник, 14 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий также подчеркнул, что несмотря попытки заблокировать принятие закона, этот сценарий не прошел.

Спикер парламента поручил комитету рассмотреть на своем заседании четыре зарегистрированных постановления об отмене голосования за закон о языке и подготовить их к внесению на рассмотрение парламента.

"Убежден, что закон о языках будет подписан", - сказал Парубий.

Глава ВР напомнил, что сегодняшним повесткой дня предусмотрено рассмотрение двух евроинтеграционных законов в топливно-энергетическом комплексе, закон о ГБР, на котором настаивает комитет и фракции, и блок законов местного самоуправления. "Имеем шанс и возможность принять эти законы, которые позволят развивать местные громады", - сказал Парубий.

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон о языке, который регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах.

Отметил, Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления о запрете подписывать Парубию закон о языке. Сам глава парламента назвал иск о запрете подписывать закон о языке попыткой пророссийского реванша. Он отметил, что во вторник, 14 мая, на голосование Верховной рады Украины будут поставлены и отклонены постановления об отмене голосования за закон о языке.

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