Парубий: получение Томоса Украиной - вопрос лета-осени

Создание Единой украинской церкви может произойти уже в этом году

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Украина может получить Томос о создании Единой украинской церкви летом-осенью. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с момента получения Томоса будет происходить массовый переход православных христиан из московского патриархата в Единую украинскую церковь.

"Сейчас ключевая задача - это получение Томоса. И этот вопрос позволит решить... огромное количество вопросов, которые позволят объединить всех христиан, православных христиан Украины в одну церковь. Вы можете мои слова запомнить: с момента получения Томоса мы будем видеть массовый, подчеркиваю, переход православных христиан, которые сегодня формально находятся в московском патриархате, в Единую украинскую церковь", - подчеркнул спикер.

Председатель ВР добавил, что создание Единой украинской церкви может произойти уже в этом году.

"Мы знаем, что этот вопрос не имеет такой большой далекой перспективы. Этот вопрос лета-осени. Мы ждем Томос, мы молимся, чтобы Томос был... Я думаю, что мы будем иметь успех уже в этом году в вопросе создания Украинской поместной церкви", - добавил спикер.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что каждая страна имеет право на независимую церковь. Глава украинского государства призвал мир поддержать Украину в предоставлении автокефалии православной церкви.