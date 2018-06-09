Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал закон

Председатель Верховной рады Андрей Парубий в ходе выступления на межпарламентской конференции "Грузия-Молдова-Украина" подписал закон о Высшем антикоррупционном суде. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Очень символично, что накануне нашей конференции состоялся важный этап для Украины - это принятие закона "О Высшем антикоррупционном суде". Еще несколько недель назад, мало кто верил, что это может произойти. Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно подписать закон как важный шаг для Украины на пути реформирования", - заявил Парубий.

По его словам, представители Всемирного банка сомневались в том, что закон будет принят.

"Несколько недель назад я встречался с представителями Всемирного банка. Когда они узнали сколько поправок получил закон, то не очень верили, что мы сможем принять. Было много скептиков. Представители Всемирного банка очень просили, что если будет принят закон, чтобы я подписал его их ручкой. И я сейчас при вас подписываю закон "О Высшем антикоррупционном суде", - добавил он.

Напомним, 7 июня Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов.