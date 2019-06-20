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Парубий подписал закон о господдержке "Пласта"

Новости » Общество    20.06.2019 - 03:58
Парубий подписал закон о господдержке "Пласта"
Фото: Андрей Парубий и члены "Пласта" (twitter.com/AndriyParubiy)

Закон о национальной скаутской организации передан на подпись президенту

Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал ранее принятый депутатами закон №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера ВР в Twitter.

"Подписал Закон Украины "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины" №10184. Это исторический закон для украинского скаутского движения. Горжусь, что был причастен к возрождению "Пласта" в Украине", - написал Парубий.

Председатель Верховной рады добавил, что закон передан на подпись президенту.

Целью закона о господдержке "Пласта" является "урегулирование отношений центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организацией, усиление гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи".

Закон о "Пласте" также вносит ряд изменений в законы "О культуре" и "О внешкольном образовании".

Напомним, Верховная рада 30 мая приняла за основу и в целом с технико-юридическими правками законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины".

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