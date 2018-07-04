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Парубий подписал президентский закон о валюте

НовостиПолитика    04.07.2018 - 11:59
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Закон передан на подпись Порошенко

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал президентский закон о валюте. Об этом глава парламента сообщил в своем Twitter.

"Подписал закон Украины "О валюте и валютных операциях". Это реализация наших обязательств, принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС .Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал закон на подпись президенту Украины Петру Порошенко", - отметил он.

Фото: скриншот

Напомним, нардепы одобрили во втором чтении законопроект №8152 "О валюте" об установлении режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.

Документ после ряда неудачных попыток поддержали 228 парламентариев.

Закон вводит новый режим валютного регулирования. В частности, предусматривается отменить действующий декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и закон "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" и внести изменения в некоторые другие законодательные акты Украины.

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Теги публикации: Андрей Парубий, валюта, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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