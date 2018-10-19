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Парубий подписал обращение в СНБО о санкциях против "112 Украина" и NewsOne

Новости » Политика    19.10.2018 - 15:56
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Документ должны рассмотреть на заседании СНБО

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал обращение к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.

Согласно информации на странице постановления, оно было подписано 19 октября. Далее документ должны будут рассмотреть на заседании СНБО.

Напомним, накануне Рада отказалась отменить обращение к СНБО о санкциях к двум телеканалам.

На прошлой неделе Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания назначила внеплановую проверку телеканала NewsOne. Проверка инициирована в связи с передачей управления телеканалом Андрею Портнову, который также подтвердил данную информацию. Нацрада подчеркивает, что согласно закону канал в течение 30 дней должен был подать соответствующее заявление, однако никакие документы в Национальную раду так и не поступили.

Отметим, 5 октября Портнов заявил о разрыве договора об управлении NewsOne. Это произошло после того, как корпоративные права были переданы нардепу от "Оппоблока" Тарасу Козаку.

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