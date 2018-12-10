Парубий подписал изменения в Бюджетный кодекс

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Проектом урегулируются вопросы, связанные с подготовкой бюджета на 2019 год

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью главы Верховной рады, направлен на подпись президенту.

Так, документ разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2019 год и нормирования принятых изменений в законодательство.

Суть закона

Законом Минфин лишается несвойственных полномочий по утверждению существенных условий договора энергосервиса (относительно объектов государственной собственности). Их предлагается отнести к полномочиям центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Урегулируется вопрос зачисления с 1 января 2019 года 5% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (кроме рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата) в бюджеты местного самоуправления по месту добычи соответствующих полезных ископаемых.

Документом дополняется перечень защищенных расходов бюджета расходами на программу госгарантий медобслуживания населения во избежание ситуаций по приостановлению ее действия (в частности, приостановление осуществления оплаты за предоставление медуслуг населению).

Также нормируются особенности формирования и выполнения местных бюджетов в Донецкой и Луганской областях на период проведения операции Объединенных сил.

Определяется, что при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других соцвыплат, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного социального и пенсионного госстрахования, с целью обеспечения адресности и недопущения назначения, начисления и/или совершения неправомерных социальных выплат Минфин имеет право на бесплатное получение информации, содержащей банковскую тайну, персональные данные, и на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления. Для получения и обработки таких персональных данных Минфин не требует получения на это согласия физлиц.

В документе также предусмотрена субвенция на предоставление господдержки лицам с особыми образовательными потребностями

Поддержка с/х производителей

Устанавливается, что в 2017-2019 годах ежегодный объем средств государственного бюджета Украины, направляемых на господдержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе фермерских хозяйств, составляет не менее 1 процента выпуска продукции в сельском хозяйстве, в 2020-2025 годах - не менее 1,5 процента.

Напомним, изменения в Бюджетный кодекс во втором чтении нардепы поддержали 22 ноября. За документ после ряда неудачных попыток проголосовали 243 нардепа.

Как писало РБК-Украина ранее, закон о бюджете-2019 подписал глава государства Петр Порошенко. А сегодня, 10 декабря, он одобрил и закон об изменениях в Налоговый кодекс.