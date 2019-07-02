Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отозвал свое приглашение для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные выборы в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Парубия в Facebook.

По словам спикера, он подписал письмо к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье об отзыве приглашения для международных наблюдателей.

"Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - не допустимы", - написал спикер Верховной рады.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов СЕ.

После этого делегации Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии покинули заседание ПАСЕ в знак протеста против возврата делегации России.

Отметим, внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.