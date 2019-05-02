Парубий одобрил проведение ПА НАТО в Киеве в 2020 году

Фото: спикер Рады Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий подписал постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине

Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал постановление №10091 о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в 2020 году. Об этом он сообщил в Twitter.

Парубий подписал постановление парламента о №10091"О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора".

"Подписал постановление Верховной рады "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора", поэтому 22-25 мая 2020 года состоится Парламентская ассамблея НАТО", - написал он.

Напомним, 25 апреля парламент одобрил проект постановления №10091 о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в 2020 году. Постановление поддержали 235 депутатов Рады. Так, ВР одобрила создание Организационного комитета по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО, его главой назначили спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Из постановления следует, что Организационный комитет должен в двухнедельный срок утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.