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Парубий обсудил с Купер усиление морского присутствия НАТО и США в Черном море

Новости » Политика    07.12.2018 - 00:43
Парубий обсудил с Купер усиление морского присутствия НАТО и США в Черном море
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Андрей Парубий обсудил с Лорой Купер ситуацию в Азовском море

Андрей Парубий обсудил с заместителем помощника Министра обороны США Лорой Купер ситуацию в Азовском море в частности, усиление морского присутствия НАТО и США в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter председателя ВРУ Андрея Парубия.

"Во время встречи в Верховной Раде с заместителем помощника Министра обороны #США Лорой Купер отметил, что для Украины очень важно, чтобы были усилены морская присутствие стран #НАТО и США в Черном море, а также и воздушный контроль", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель помощника Министра обороны США Лора Купер прибыла в Киев для проведения консультаций с украинскими чиновниками относительно модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения неприемлемой и неразумной агрессии России.

Как писало РБК-Украина, спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер требует отпустить задержанных Россией украинских моряков и считает, что Евросоюз и США должны ввести новые санкции против Москвы.

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Новости Украины НАТОАндрей ПарубийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАзовское море
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