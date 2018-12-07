Парубий обсудил с Купер усиление морского присутствия НАТО и США в Черном море

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Андрей Парубий обсудил с Лорой Купер ситуацию в Азовском море

Андрей Парубий обсудил с заместителем помощника Министра обороны США Лорой Купер ситуацию в Азовском море в частности, усиление морского присутствия НАТО и США в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter председателя ВРУ Андрея Парубия.

"Во время встречи в Верховной Раде с заместителем помощника Министра обороны #США Лорой Купер отметил, что для Украины очень важно, чтобы были усилены морская присутствие стран #НАТО и США в Черном море, а также и воздушный контроль", - написал он.

Во время встречи в Верховной Раде @verkhovna_rada с заместителем помощника Министра обороны #США Лорой Купер отметил, что для Украины очень важно, чтобы были усилены морская присутствие стран #НАТО и США в Черном море, а также и воздушный контроль. pic.twitter.com/qXYv1ZZnml — Андрей Парубий (@AndriyParubiy) December 6, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель помощника Министра обороны США Лора Купер прибыла в Киев для проведения консультаций с украинскими чиновниками относительно модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения неприемлемой и неразумной агрессии России.

Как писало РБК-Украина, спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер требует отпустить задержанных Россией украинских моряков и считает, что Евросоюз и США должны ввести новые санкции против Москвы.