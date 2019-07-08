Парубий просит СБУ и Нацраду вмешаться в ситуацию с телемостом

Проведение телемоста с Россией является откровенной провокацией пророссийских сил. Об этом заявил глава Верховной рады Андрей Парубий во время открытия согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента призвал Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины.

"Я хочу призвать сегодня СБУ немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины. Также я призываю Нацраду по вопросам телевидения и радиовещания провести заседание и рассмотреть вопрос о лишении лицензии на вещание антиукраинских СМИ. Они убивали и убивают украинцев, а сегодня хотят об этом поговорить. Реакция государства на эту прямую попытку информационного прорыва врага должна быть жесткой... Я убежден, телемост не имеет права состояться на этой неделе и когда-либо", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил возможное проведение телемоста украинским телеканалом и государственным российским телеканалом.

Подчеркнем, секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Украине предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами. В СНБО работают над решениями.

Как писало РБК-Украина, телеканал NewsOne, который собирается провести телемост с Российской Федерацией, объяснил такое решение "важностью диалога между народами Украины и России".