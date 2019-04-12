Парубий назвал Зеленского "модернизированным Януковичем"

Спикер Верховной рады Андрей Парубий считает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского "модернизированной версией" Виктора Януковича. Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий отметил, что Зеленский пытается подать себя как кандидата, который представляет новое поколение.

"Но когда я читаю программу, я вижу то же самое, что видел пять лет назад у Партии регионов и Януковича…Нет ничего нового, мы все это уже слышали. Это просто модернизированная версия Януковича, которую пытаются нам подать", - отметил Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция усилила охрану Зеленского перед вторым туром выборов президента Украины.

Накануне из-за видеоролика с участием Зеленского открыли уголовное дело. На этом видео кандидата якобы сбивает грузовик. В штабе действующего президента Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к этому видео. Кроме того, полиция проверяет возможное наличие угрозы жизни или здоровью Зеленского.