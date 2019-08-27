Парубий назвал сроки разработки новой системы голосования в Раде

Внедрение системы "Рада-4" с сенсорной кнопкой с отпечатком пальца возможно в течение полугода. Об этом заявил председатель Верховной рады 8 созыва и новоизбранный нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер Рады восьмого созыва отметил, что новая система является высокой гарантией персонального голосования.

"Я по этому поводу разговаривал с руководителем подготовительной группы. Я знаю, что есть идея заказать компьютерную систему "Рада-4". Она является более совершенной. Ведь если сенсорная клавиша в "Раде-3", голосование предусмотрено двумя пальцами одновременно. Фактически, это является высокой гарантией персонального голосования. А когда новые разработчики говорят о том, что будет идентификация отпечатков пальцев, наверное, это более современная гарантия. Но на разработку новой системы уйдет не менее полугода-год. ​​Этот вопрос полгода и года перспективы", - заявил Парубий.

Напомним, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что голосование народных депутатов 9 созыва будет происходить по системе "Рада-3", которая продолжает функционировать в сессионном зале. По словам Стефанчука, его заверили, что никаких сбоев в подготовке голосования не должно быть.

Как писало РБК-Украина ранее, ГБР опечатало центр управления системой голосования в Верховной раде. В ГБР просят Аппарат Рады обеспечить круглосуточную охрану помещения и сделать невозможным доступ любых лиц к центру управления.

До этого депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил, что ГБР заблокировало тестирование сенсорной кнопки в Раде.