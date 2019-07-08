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Парубий назвал последний день работы Рады восьмого созыва

Новости » Выборы 2019    08.07.2019 - 11:29
Парубий назвал последний день работы Рады восьмого созыва
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Парламент фактически завершит работу на этой неделе

Верховная рада восьмого созыва завершит активную работу на этой неделе перед досрочными выборами, которые состоятся 21 июля. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий на согласительном совете, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий заявил, что он назначает внеочередное заседание на четверг, 11 июля.

"Коллеги, давайте говорить откровенно, это будет заключительный день активной работы Верховной рады Украины", - сказал он.

Парубий призвал народных депутатов быть в Киеве 11 июля, несмотря на избирательную кампанию.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Конституционный суд Украины 20 июня признал указ конституционным.

Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомощь" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" - 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 7,44%, "Батькивщина" - 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-й барьер.

Парубий надеется, что Зеленский подпишет закон об импичменте до 10 июля Кадровые вопросы Зеленского Рада сможет рассмотреть 11 июля
Новости Украины Порошенко Зеленский Андрей ПарубийвыборыВерховная Рада
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