Парубий назвал фракции, которые поддерживают новый избирательный кодекс

Принятие нового избирательного кодекса накануне внеочередных выборов в Верховную раду поддерживают более 5 фракций парламента. Об этом заявил глава ВР Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер Рады отметил, что предпосылки для принятия избирательного кодекса есть.

"Есть все предпосылки, чтобы избирательный кодекс был принят. Могу сказать в соответствии с теми консультациями, о которых я знаю. "Блок Петра Порошенко" поддерживает избирательный кодекс об открытых списках, "Народный фронт" поддерживает, "Сапомомич" - поддерживает, "Оппозиционный блок" поддерживает избирательный кодекс. Я убежден, что и Радикальная партия, и "Батькивщина" тоже поддерживают", - заявил Парубий.

Напомним, глава парламента призывает ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.

Так, глава рабочей группы по наработке избирательного кодекса Александр Черненко заявил, что после принятия нового избирательного кодекса по открытым спискам кандидатам в парламент, которые прекратят быть самовыдвиженцами, станет легче выигрывать выборы в Раду.

Кроме того, Черненко подчеркивал, что принятие нового избирательного кодекса по открытым спискам не снизит количество политических партий, которые смогут войти в состав Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, для ускорения принятия избирательного кодекса докладчики от профильного комитета попытаются в три раза сократить обсуждение поправок.

Добавим также, в документе представлен ряд поправок о введении электронного голосования.