Парубий надеется, что Зеленский подпишет закон об импичменте до 10 июля

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер настаивает, чтобы глава государства предоставил хоть какой-то ответ по поводу закона

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий надеется, что закон о временных следственных комиссиях с разделом об импичменте президент Владимир Зеленский подпишет до следующей среды, 10 июля. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил глава ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер Рады заявил, что имел по этому поводу разговор с представителем Зеленского в ВР Русланом Стефанчуком.

"Такие прецеденты были и раньше (неподписание закона президентом - ред.), но сейчас это касается очень фундаментального закона. Как-то мы привыкли говорить, что это закон об импичменте. А действительно, это закон о ВСК. Я по этому поводу разговаривал с представителем президента в ВР. Я просил его, дайте нам любой ответ... Я и раньше обращался, но сейчас мое обращение является острым, ведь последний шанс у нас будет - 11 июля. Возможно, Верховная рада и не преодолеет вето или не поддержит эти предложения. Но ВРУ должна иметь шанс это сделать. Поэтому у меня и есть просьба - дайте ответ", - заявил Парубий.

Он отметил, что если президент вернет законопроект о ВСК с предложениями, парламенту понадобится только 226 голосов для его принятия. А если президент ветирует закон по ВСК, Рада сможет преодолеть вето только при наличии 300 голосов.

"Я сегодня отметил, что прошло 15 дней. Уже нельзя вносить правки. Теперь только вариант подписи... Я подчеркиваю, если сейчас будет или вето, или предложения, то это будет выходить за пределы компетенции, предусмотренной Конституцией Украины. Поэтому я и сегодня обращался. Надеюсь, что до следующей среды будет подан ответ. Надеюсь, что закон будет подписан", - заявил глава ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, Парубий направил официальное письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно подписать закон о следственных комиссиях Рады, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Напомним, спикер парламента 12 июня подписал законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Так, парламент 6 июня одобрил во втором чтении законопроект о ВСК, в котором прописана процедура импичмента главы государства. За документ проголосовали 279 парламентариев.