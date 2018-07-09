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Интервью

Парубий исключил выход фракции БПП из коалиции

НовостиПолитика    09.07.2018 - 14:06
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

По словам спикера, в Раде есть совместный настрой на эффективную работу парламента

На повестке дня не стоит вопрос выхода депутатов фракции "Блок Петра Порошенко" из парламентской коалиции. Об этом во время брифинга сообщил председатель ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер подчеркнул, что впервые слышит о такой инициативе.

"Что касается выхода БПП из коалиции, я впервые слышу о такой инициативе. Я общался сегодня с руководством БПП. Насколько мне известно, не предвидится такого вопроса даже на повестке дня. Напротив, есть общий и совместный настрой на эффективную работу Верховной рады Украины", - сообщил Парубий.

Напомним, в материале РБК-Украина "Хрупкая коалиция: из-за чего рассорились "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" сообщалось, что в Раде считают маловероятным роспуск парламента. В кулуарах отмечали, что одним из самых простых способов для роспуска парламента может стать официальное заявление фракции БПП о выходе из коалиции, однако источники РБК-Украина и в БПП, и в НФ, и в группе "Видродження" считают маловероятным такое развитие событий.

"80%, что не будет роспуска. 20% - что будет. Это не выгодно на сегодняшний день никому", - заявил источник РБК-Украина в группе "Видродження".

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Теги публикации: Коалиция, Андрей Парубий, Верховная Рада, Блок Петра Порошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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