Парубий не даст отпуска нардепам в неделю голосования за "языковой закон"

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что в неделю завершения рассмотрения поправок и голосования за "языковой закон" не будет подписывать отпуска народным депутатам. Об этом он сказал перед закрытием вечернего пленарного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава парламента отметил, что Рада проголосует "языковой закон" на следующей пленарной неделе, которая стартует 23 апреля, то есть, после второго тура выборов президента.

"И очевидно на следующей неделе (пленарной, - ред.) мы перейдем к принятию закона. Я хочу, коллеги, сообщить всем, что должна быть полная мобилизация всех фракций украинского парламента. Я прошу всех отменить любые командировки и поездки. Я, как председатель ВРУ, не буду подписывать никаких командировок в течение следующей недели, когда мы будем принимать закон о функционировании государственного языка. Каждый должен быть в сессионном зале... Нам важна полная мобилизация, как на Майдане", - подчеркнул Парубий.

Напомним, Рада рассмотрела почти 90% поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" в четверг, 11 апреля. Так, депутаты ВР в четверг рассмотрели 1832 правки из 2082, поданных в закон ко второму чтению. Таким образом, сейчас рассмотрено 88% поправок.

Как писало РБК-Украина ранее, глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий исключил, что "языковой закон" провалят после выборов.

Добавим, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что нардепы не успеют завершить рассмотрение "языкового закона" до второго тура выборов президента Украины.