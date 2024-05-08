UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани фіксують прибуття великої кількості вбитих та поранених росіян до Криму

Фото: в Джанкої фіксується прибуття великої кількості вбитих і поранених росіян з фронту (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Джанкої (Крим) фіксується прибуття великої кількості поранених та ліквідованих окупантів з Херсонського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Цікавий факт, на вокзалі Джанкоя ми помічаємо також масові перевезення (через тимчасово окупований Крим, - ред.) поранених та "двохсотих" з лівого берега окупованої Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, агенти "АТЕШ" щодня фіксують прибуття нових поїздів з поповненням.

"Російське військове керівництво продовжує відправляти мобілізованих на фронт, де ЗСУ їх зустрінуть та поповнять статистику втрат армії РФ", - додали партизани.

 

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, за добу ЗСУ ліквідували ще 970 російських військових, таким чином загальні втрати РФ в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 477 430 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 13 танків, 19 ББМ та 30 артсистем ворога.

Зазначимо, що за тиждень, з 28 квітня по 5 травня, втрати противника становили близько 8110 осіб особового складу. Також ЗСУ "відмінусували" 1106 одиниць озброєння та військової техніки, літак та 14 установок ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримВійна в Україні