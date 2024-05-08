Партизани фіксують прибуття великої кількості вбитих та поранених росіян до Криму

У тимчасово окупованому Джанкої (Крим) фіксується прибуття великої кількості поранених та ліквідованих окупантів з Херсонського напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
"Цікавий факт, на вокзалі Джанкоя ми помічаємо також масові перевезення (через тимчасово окупований Крим, - ред.) поранених та "двохсотих" з лівого берега окупованої Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Крім того, агенти "АТЕШ" щодня фіксують прибуття нових поїздів з поповненням.
"Російське військове керівництво продовжує відправляти мобілізованих на фронт, де ЗСУ їх зустрінуть та поповнять статистику втрат армії РФ", - додали партизани.
За даними Генштабу, за добу ЗСУ ліквідували ще 970 російських військових, таким чином загальні втрати РФ в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 477 430 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 13 танків, 19 ББМ та 30 артсистем ворога.
Зазначимо, що за тиждень, з 28 квітня по 5 травня, втрати противника становили близько 8110 осіб особового складу. Також ЗСУ "відмінусували" 1106 одиниць озброєння та військової техніки, літак та 14 установок ППО.
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