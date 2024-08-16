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У парламенті Туреччини сталася масова бійка через образу партії Ердогана (відео)

Ілюстративне фото: у парламенті Туреччини сталася масова бійка через образу партії Ердогана (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Масова бійка сталась у турецькому парламенті у п'ятницю, 16 серпня. Її причиною стала критика турецької влади опозиційним депутатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TBMM.

Зазначається, що парламент Туреччини зібрався на позачергове засідання для того, щоб вирішити питання депутатського статусу Джана Аталая. Він відбуває 18-річне ув'язнення у справі про протести проти забудови Стамбула 2013 року. Однак зміг успішно балотувався з в'язниці на парламентських виборах від "Робітничої партії Туреччини".

Під час виступу з трибуни його колега Ахмет Шик вигукнув на адресу депутатів від "Партії справедливості та розвитку" - "У вас геть немає сорому!". Після вимушеної перерви Шик знову почав критикувати владу - і розпочалася бійка. 

Варто зауважити, що лідером "Партії справедливості та розвитку" є чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

На відео, яке поширюється у соцмережах, видно, як депутат від "Партії справедливості та розвитку" Алпай Озалан б'є Шика, коли той стоїть за трибуною, і як Шик падає на землю. В цей момент інші депутати поспішають втрутитися і між ними починається бійка.

Хто такий Джан Аталай

47-річний Джан Аталай є одним із учасників справи, пов'язаної з масовими протестами проти уряду Реджепа Таїпа Ердогана у 2013 році, які почалися через проєкт перебудови центру Стамбула і охопили інші міста Туреччини.

Тоді Ердоган жорстоко розігнав протести, після чого почались переслідування Аталая та ще одного з організаторів - бізнесмена та дисидента Османа Кавалу.

Обраний від "Робітничої партії Туреччини" Аталай наразі відбуває 18-річний термін ув'язнення у справі про антиурядові протести 2013 року.

Два рішення Конституційного суду Туреччини визнали порушення прав Джана Аталая, але Верховний апеляційний суд відмовився виконувати їх, залишивши вирок у силі й порушивши справи проти суддів. У січні це рішення зачитали в парламенті, запустивши процедуру позбавлення Аталая мандата, але він успішно балотувався на виборах, перебуваючи у в’язниці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 серпня Туреччина, не пояснюючи причин, заблокувала доступ до соцмережі Instagram.

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