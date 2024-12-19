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У "парламенті" окупованої Росією Абхазії застрелили депутата

Грузія, Четвер 19 грудня 2024 13:33
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У "парламенті" окупованої Росією Абхазії застрелили депутата Фото: В Абхазії застрелили депутата (скрін відео)
Автор: Олександр Білоус

У "парламенті" окупованої Росією Абхазії сталася стрілянина. Одного депутата поранено, другого вбито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

За даними видання, на місце події прибула слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, поранення дістав депутат Кан Кварчія. Депутат Вахтанг Голандзія помер від отриманих поранень.

Місцевий телеграм-канал АМРА-life пише, що в "парламенті" обговорювали законопроєкт про заборону майнінгу криптовалют.

"Під час засідання Адгур Харазія і Кан Кварчія вступили в перепалку, в результаті Адгур дістав ствол і став стріляти в Кана. Загиблий Вахтанг Голандзія намагався їх розборонити", - повідомляє видання.

Росія окупувала Абхазію на початку 1990-х років і розмістила там свої військові бази. Ця частина Грузії прийшла в економічний занепад.

У грудні жителям Абхазії відключили світло. Це сталося після того, як Інгурська гідроелектростанція була зупинена через нестачу води, а Росія відмовилася постачати електрику нібито через борги.

У листопаді був повалений й "президент" Абхазії Аслан Бжанія. Він був змушений піти у відставку після того, як у Сухумі спалахнули протести через угоду, що дозволяла Росії отримати повний контроль над ресурсами цієї території.

Детальніше про протести читайте в матеріалі РБК-Україна.

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