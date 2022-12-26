Парламент має підтримати інвесторів у планах добудувати "зелені" електростанції, - нардеп

За її словами, поки відповідні законопроекти, які можуть допомогти зеленим інвесторам, не розглядалися навіть на профільному енергетичному комітеті Верховної ради.

"Будемо розглядати в першу чергу на Комітеті, я сподіваюся, на початку року… Проговорювала питання з головою комітету 0 паном Герусом (Андрій Герус, - ред.) - в принципі я не побачила жодного супротиву цим законопроєктам", - заявила нардеп.

На її думку, інвестори хочуть додати нові "зелені" потужності в енергосистему та сподіваються, що держава буде йти їм на зустріч.

Нагадаємо, раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.