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Парламент Франции утвердил законопроект о вакцинном пропуске

Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в окончательном чтении законопроект, которым в стране вводится вакцинный пропуск. Днем ранее документ поддержал Сенат (верхняя палата).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Законопроект о вакцинных пропусках поддержали 215 депутатов нижней палаты. Против документа проголосовали 58 парламентариев, 7 - воздержались.

Отмечается, что после утверждения законопроекта обеими палатами парламента его могут передать в Конституционный совет Франции. При этом правительство страны рассчитывает, что документ вступит в силу примерно с 20 января.

Напомним, законопроект о вакцинных пропусках предусматривает усиление действующих карантинных мер против коронавируса. В частности, документ становится обязательным для посещения музеев, театров, ресторанов и других общественных мест.

Подробнее о французском вакцинном пропуске и чем он отличается от санитарного пропуска - в материале РБК-Украина.

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ФранцияВакцинацияКоронавирус