Парламент Болгарии приостановил работу из-за коронавируса

Sofia Globe.

парламент будет собираться

Так, за приостановку работы парламента проголосовали 115 депутатов за и 65 против. При этом

арламент Болгарии объявил чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавируса. Таким образом, были закрыты школы, детские сады и университеты.

Кроме того, вечером 7 марта первые два случая заражения коронавирусом подтвердили в Болгарии.

Отметим, Министерство здравоохранения подтвердило 156 случаев коронавируса в Украине. Из них пять случаев летальных, один пациент выздоровел.