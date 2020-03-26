Парламент Болгарии приостановил работу из-за коронавируса

Парламент будет собираться для неотложных законодательных правок
парламент будет собираться
Так, за приостановку работы парламента проголосовали 115 депутатов за и 65 против. При этом
арламент Болгарии объявил чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавируса. Таким образом, были закрыты школы, детские сады и университеты.
Кроме того, вечером 7 марта первые два случая заражения коронавирусом подтвердили в Болгарии.
Отметим, Министерство здравоохранения подтвердило 156 случаев коронавируса в Украине. Из них пять случаев летальных, один пациент выздоровел.