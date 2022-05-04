Парламент Беларуси одобрил смертную казнь за покушение на теракты
Фото: парламент Беларуси одобрил смертную казнь за покушение на теракты (Фото belta.by)
Сенаторы Совета Республики национального собрания Беларуси приняли законопроект об изменении уголовного кодекса. Отныне за покушение на теракт в стране предусмотрена смертная казнь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Белта".
Отныне смертная казнь предполагается за:
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покушение на совершение убийства представителя иностранного государства или же международной организации с целью провокации международных осложнений;
- покушение на акт терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ;
- покушение на убийство государственного или общественного деятеля.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что иинициаторами за введение смертной казни за покушение на совершение актов терроризма стали местные депутаты. Таким шагом в Беларуси пытаются продемонстрировать решительную борьбу с террористической деятельностью".
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