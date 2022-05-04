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Парламент Беларуси одобрил смертную казнь за покушение на теракты

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Среда 04 мая 2022 14:37
Парламент Беларуси одобрил смертную казнь за покушение на теракты Фото: парламент Беларуси одобрил смертную казнь за покушение на теракты (Фото belta.by)
Автор: Сергей Пышкин

Сенаторы Совета Республики национального собрания Беларуси приняли законопроект об изменении уголовного кодекса. Отныне за покушение на теракт в стране предусмотрена смертная казнь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Белта".

Отныне смертная казнь предполагается за:

  • покушение на совершение убийства представителя иностранного государства или же международной организации с целью провокации международных осложнений;

  • покушение на акт терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ;
  • покушение на убийство государственного или общественного деятеля.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что иинициаторами за введение смертной казни за покушение на совершение актов терроризма стали местные депутаты. Таким шагом в Беларуси пытаются продемонстрировать решительную борьбу с террористической деятельностью".

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