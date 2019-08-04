В парке в Чикаго произошла стрельба

В результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс) пострадали семь человек. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию CBS.

Сообщается, инцидент произошел ночью с субботы на воскресенье в одном из парков в центре города. Очевидцы указывают на то, что выстрелы были произведены из проезжавшей мимо машины.

В общей сложности пострадали семь человек. Состояние одного из них оценивается как критическое. К настоящему моменту преступник находится в розыске.

Напомним, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо), пострадали 26 человек.

Ранее сообщалось, что в городе Эль-Пасо, в американском штате Техас, в одном из торговых центров произошла стрельба. В результате вооруженного нападения погибли 20 человек, еще несколько десятков получили ранения. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении нападения. В результате стрельбы в супермаркете Walmart были ранены по меньшей мере 18 человек. Район был оцеплен силами полиции и ФБР, а в небо подняты полицейские вертолеты.