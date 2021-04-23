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Под Парижем мужчина напал с ножом на полицейского. Власти заявили о теракте

Автор: РБК-Украина

В городе Рамбуйе в 45 км от Парижа в отделении полиции вооруженный двумя ножами мужчина напал на одного из сотрудников правоохранительных органов. В результате нападения погибла женщина-полицейский.

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.

По его словам, убийство сотрудника правоохранительных органов рассматривается как теракт.

В свою очередь, президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция "не сдастся в борьбе с исламистским терроризмом".

"Она была женщиной-полицейским. Стефани была убита в своем полицейском участке в Рамбуйе, на и без того избитой земле Ивелин. Нация стоит рядом с ее семьей, коллегами и полицией. Мы не откажемся от борьбы с исламистским терроризмом", - написал он в Twitter.

Свидетели происшествия рассказали, что мужчину видели разговаривающим по мобильному телефону возле полицейского участка. Он воспользовался случаем, чтобы войти внутрь, когда женщина вошла в двери охраны.

Злоумышленник бросился на полицейского, а затем ее коллеги открыли по нему огонь.

По данным издания BBC, нападавшим оказался 36-летний гражданин Туниса, прибывший во Францию в 2009 году. Злоумышленник погиб в больнице.

Напомним, в прошлом году во Франции мужчина совершил теракт в Ницце, в результате которого погибли трое людей. Также в Авиньоне еще один мужчина напал с ножом на полицейских.

После этого во Франции усилили меры безопасности. Мобилизовали военных, а также усилили охрану школ и культовых сооружений.

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