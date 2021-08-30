В Париже скорость автомобилей ограничили на отметке 30 км/ч

С понедельника, 30 августа, в Париже введены новые скоростные ограничения для автомобилей. Отныне скорость движения автотранспорта не должна превышать 30 км/ч.

Ограничения не касаются объездной дороги, а также отдельных бульваров. В частности, новый лимит скорости не действует на Елисейских полях. На кольцевой разрешенная скорость осталась на прежнем уровне 70 км/ч, а на выделенных бульварах - 50 км/ч.

Новое ограничение введено с целью повышения безопасности дорожного движения в столице Франции. Также уменьшение скорости должно поспособствовать снижению уровня шума в городе.

Кольцевая дорога Парижа (Фото: wikimedia.org)

Сообщается, снижением скорости до 30 км/ч недовольны жители пригородов Парижа, для которых дорога на работу и домой теперь будет занимать больше времени. А вот сами парижане, согласно обзору, проведенному социологическим институтом Ifop, в целом поддерживают нововведение: за снижение скорости высказался 61% опрошенных.

Напомним, в Украине в населенных пунктах установлен лимит 50 км/ч. В некоторых городах, включая Киев, на отдельных участках максимально разрешенная скорость движения составляет 80 км/ч.