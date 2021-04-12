В Париже произошла стрельба вблизи больницы, есть жертва

В понедельник, 12 апреля, во французской столице Париже произошла стрельба в близи больницы. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Происшествие произошло вблизи больницы Анри-Дюнана в 16-м округе.
В результате стрельбы погиб охранник учреждения. Стрелок сбежал с места преступления.
На данный момент причины стрельбы не известны.
Отмечается, что больница частная и принадлежит Красному Кресту.
Напомним, ранее в США произошла стрельба на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В результате стрельбы погиб один человек.
Кроме того, 6 апреля в американском штате Мэриленд произошла стрельба на военной базе "Форт Детрик". В результате инцидента погибли три человека, включая стрелка.
Добавим, что 2 апреля неизвестный на автомобиле протаранил КПП у Капитолия США в Вашингтоне, после чего началась стрельба. В результате происшествия погиб офицер полиции и водитель автомобиля, который пытался протаранить ограждение.