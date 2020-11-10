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В Париже предлагают отменить новогодние праздники из-за коронавируса

Париж, Вторник 10 ноября 2020 11:44
В Париже предлагают отменить новогодние праздники из-за коронавируса
Фото: флаг Франции (pixabay.com)
Автор: Андрей Козловский

Директор одной из больниц Парижа (Франция) Жюльен Ленгле выступил за отмену традиционных рождественских и новогодних праздников. Он считает, что празднование может привести к очередному всплеску заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Ленгле сказал, что существует риск того, что рождественские и новогодние вечеринки, известные во Франции как "Сен-Сильвестр", могут закончиться "гигантским кластером, который может быть у истоков потенциальной новой третьей волны COVID-19".

"Я бы сказал, без каких-либо сомнений, что мы должны отменить Рождество и Сен-Сильвестр", - сказал он.

Отмечается, что в стране зафиксировали более 1,8 млн случаев заболевания. Пока Франция занимает четвертое место в мире по количеству больных, уступая Соединенным Штатам, Индии и Бразилии.

Напомним, Франция ввела второй национальный локдаун, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в конце октября, но некоторые политики и эксперты в области здравоохранения надеются, что таким образом число заражений может начать снижаться, что позволит стране вновь открыться к рождественскому сезону.

Также президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции вводится режим самоизоляции.

Кроме того, режим "чрезвычайного положения в области здравоохранения", вызванный пандемией COVID-19, может быть продлен во Франции до 16 февраля 2021 года.

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