В Париже полиция разгоняет митингующих против COVID-ограничений

В столице Франции проходят масштабные митинги против COVID-ограничений. Полицейские применяли слезоточивый газ и штрафовали людей во время пикетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP .

Власти страны направили более 7 000 правоохранителей, чтобы остановить демонстрантов. Во время акций протеста местные полицейские применяли слезоточивый газ и оштрафовали более 300 человек.

Кроме того, в понедельник масштабные протесты "Конвоя свободы" ожидают в Брюсселе, где мэрия города их также запретила как несанкционированные.

К протестному движению присоединились Австралия, Новая Зеландия и Нидерланды.