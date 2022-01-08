В Париже полиция применила газ на акции против COVID-пропусков и обязательной вакцинации

Акции противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса прошли в нескольких городах Франции. Наиболее многочисленная состоялась в Париже. На улицы французской столицы вышли несколько тысяч человек.

По данным телеканала, акция в Париже сопровождалась редкими стычками протестующих с полицией. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как группа участников в желтых жилетах нападает на полицейских. В ответ правоохранители применяют слезоточивый газ.