В Париже полиция применила газ на акции против COVID-пропусков и обязательной вакцинации

Во Франции 8 января прошли акции противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации. В Париже между участниками и правоохранителями произошли стычки, полиция применила слезоточивый газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Акции противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса прошли в нескольких городах Франции. Наиболее многочисленная состоялась в Париже. На улицы французской столицы вышли несколько тысяч человек.
По данным телеканала, акция в Париже сопровождалась редкими стычками протестующих с полицией. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как группа участников в желтых жилетах нападает на полицейских. В ответ правоохранители применяют слезоточивый газ.
Напомним, во Франции периодически проходят акции противников COVID-паспортов и вакцинации, в течение которой происходят столкновения с правоохранителями.