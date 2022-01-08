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В Париже полиция применила газ на акции против COVID-пропусков и обязательной вакцинации

Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Франции 8 января прошли акции противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации. В Париже между участниками и правоохранителями произошли стычки, полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Акции противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса прошли в нескольких городах Франции. Наиболее многочисленная состоялась в Париже. На улицы французской столицы вышли несколько тысяч человек.

По данным телеканала, акция в Париже сопровождалась редкими стычками протестующих с полицией. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как группа участников в желтых жилетах нападает на полицейских. В ответ правоохранители применяют слезоточивый газ.

Напомним, во Франции периодически проходят акции противников COVID-паспортов и вакцинации, в течение которой происходят столкновения с правоохранителями.

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ФранцияКоронавирусВакцинация