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В Париже, на месте взрыва пекарни, обнаружили тело 4 жертвы

Новости » Происшествия    13.01.2019 - 16:39
В Париже, на месте взрыва пекарни, обнаружили тело 4 жертвы
Фото: взрыв в Париже (twitter.com/ColarossiMarco)

На месте происшествия работало 30 пожарных

Прокуратура Парижа сообщила, что на месте взрыва пекарни, спасатели обнаружили под обломками тело четвертой жертвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что в результате взрыва в пекарне общее количество жертв составило 4 человека.

Представитель пожарной службы Парижа Эрик Мулен рассказал, что на месте происшествия находилось 30 пожарных, которые искали потенциальных жертв, среди обломков и разбитых автомобилей. 

Также городские власти заявили, что жителей 12 соседних домов, которые получили повреждения, были эвакуированы. Было предоставлено временное жилье около 40 жителям.

Ранее сообщалось, что руководитель консульского отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко заявил, что в результате взрыва в пекарне в центре Париже незначительные повреждения получил гражданин Украины.По его словам, пострадавший проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения.

Напомним, 12 января в Париже в пекарне на улице Тревиз произошел мощный взрыв. В результате взрыва в пекарне начался пожар.

В результате происшествия пострадали 20 человек. Некоторые СМИ отмечали, что взрыв в пекарне мог произойти из-за утечки газа.

В результате взрыва в Париже погибли 4 человека Количество пострадавших от взрыва в Париже превысило 30
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