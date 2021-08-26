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На Паралимпиаде-2020 заявили о первом случае госпитализации COVID-больного

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Токио, Четверг 26 августа 2021 10:54
На Паралимпиаде-2020 заявили о первом случае госпитализации COVID-больного Фото: на Паралимпиаде-2020 заявили о первом случае госпитализации COVID-больного (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 26 августа Организационный комитет Паралимпиады-2020 в Токио заявил о первой госпитализации больного коронавирусом. Это первый такой случай после открытия Игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

По информации организаторов, заражение обнаружили у человека, который не является спортсменом, но связан с Паралимпийскими играми.

"Человек из-за рубежа, связанный с играми, но не спортсмен. Его госпитализировали после положительного результата теста на коронавирус в понедельник...пациент в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

Кроме этого в комитете заявили о еще 15 новых случаев COVID-19, выявленных за минувшие сутки.

Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 184, среди них 15 спортсменов-иностранцев, проживавших на территории Олимпийской деревни.

Напомним, первый случай коронавируса зафиксировали на территории паралимпийского поселка среди спортсменов в день начала Игр.

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