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На параде ко Дню независимости возле Чикаго произошла стрельба. Есть жертвы

Фото: полиция на месте стрельбы возле Чикаго (twitter.com/wgweather)
Автор: Артем Горовенко

В городке Хайленд-Парк возле Чикаго неизвестный устроил стрельбу на параде ко Дню независимости США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Chicago Sun-Times.

Сообщается, что в результате стрельбы погибли пять человек, еще 16 получили ранения. По данным местных СМИ, вооруженный преступник открыл огонь через 10 минут после начала парада.

По словам свидетелей, неизвестный успел быстро сделать от 20 до 25 выстрелов. Также сообщается, что городок охватила паника после инцидента.

Напомним, накануне произошла стрельба в торговом центре Fields в Копенгагене (Дания). Неизвестный мужчина открыл огонь прямо в здании, сообщалось о гибели нескольких человек. Полиция задержала стрелка.

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