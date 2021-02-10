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ПАР отказывается от COVID-вакцины AstraZeneca

Автор: Андрей Козловский

Южно-Африканская Республика отказывается от вакцины против коронавируса AstraZeneca в связи с ее низкой эффективностью. Сейчас власти страны рассматривают возможность обмена или продажи препарата.

Об этом сообщает ВВС.

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Как сообщается, планы ЮАР по использованию препарата AstraZeneca для вакцинации медицинских работников были отменены после того, как исследования показали малоэффективные результаты против нового варианта COVID-19 в стране. Вместо нее там планируют использовать вакцину Johnson&Johnson.

Отмечается, что сейчас в Южной Африке есть 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca.

Напомним, 8 февраля в ЮАР приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Также РБК-Украина писало, что вакцина фармацевтической компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса. Впервые он был обнаружен в Южно-Африканской Республике.

Кроме того, в Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID-19 AstrаZeneca. Такое решение приняло министерство по безопасности продуктов и лекарственных средств страны.

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