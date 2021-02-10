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ПАР отказывается от COVID-вакцины AstraZeneca

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 16:17
ПАР отказывается от COVID-вакцины AstraZeneca Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Южно-Африканская Республика отказывается от вакцины против коронавируса AstraZeneca в связи с ее низкой эффективностью. Сейчас власти страны рассматривают возможность обмена или продажи препарата.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, планы ЮАР по использованию препарата AstraZeneca для вакцинации медицинских работников были отменены после того, как исследования показали малоэффективные результаты против нового варианта COVID-19 в стране. Вместо нее там планируют использовать вакцину Johnson&Johnson.

Отмечается, что сейчас в Южной Африке есть 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca.

Напомним, 8 февраля в ЮАР приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Также РБК-Украина писало, что вакцина фармацевтической компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса. Впервые он был обнаружен в Южно-Африканской Республике.

Кроме того, в Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID-19 AstrаZeneca. Такое решение приняло министерство по безопасности продуктов и лекарственных средств страны.

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