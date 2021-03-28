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Папа Римский заявил, что дьявол использует пандемию COVID-19

Автор: Александр Белоус

Папа Римский Франциск возглавил службу в Вербное воскресенье в почти пустой базилике Святого Петра из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Он заявил, что дьявол пользуется пандемией в своих целях.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В докоронавирусные времена в Вербное воскресенье, знаменующее начало Страстной недели перед Пасхой, десятки тысяч людей заполняли площадь Святого Петра с оливковыми ветвями и плетеными пальмовыми листьями во время церемонии на открытом воздухе.

Сейчас только около 120 верующих приняли участие в воскресной мессе, присоединившись к папе и около 30 кардиналам в крыле огромной базилики. Почти все, кто принимал участие в мессе, кроме папы и хора, были в масках.

"В прошлом году мы были шокированы. В этом году мы испытываем большее давление, и экономический кризис стал тяжелым", - сказал Франциск в своем традиционном воскресном обращении после мессы.

Италия находится на пике еще одного национального карантина, который должен закончиться после Пасхи. В среду папа приказал кардиналам и другим священнослужителям снизить заработную плату, чтобы сохранить рабочие места других священников.

"Дьявол пользуется кризисом, чтобы сеять недоверие, отчаяние и разлад", - сказал он, добавив, что пандемия принесла физические, психологические и духовные страдания.

С тех пор, как он был избран в 2013 году, Франциск ясно дал понять, что считает дьявола реальным, заявив в документе 2018 года, что было ошибкой считать его мифом.

Вербное воскресенье знаменует день, когда согласно Евангелиям, Иисус вошел в Иерусалим и был принят народом, но через пять дней был распят.

Как сообщало РБК-Украина, 25 марта папа Римский Франциск принял на частной аудиенции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана.

Ранее папа Римский заявлял, что пандемия коронавируса в мире является одним из "ответов природы" на действия людей, которые игнорируют экологический кризис.

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Новости Украины Папа Римскийпандемия
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