Папа Римский заболел коронавирусом

Папа Римский Франциск и двое его помощников заболели новым коронавирусом. Об этом сообщает МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Сообщается, что результаты проб на коронавирус у высокопоставленных священнослужителей дали положительный результат.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста из-за болезни. Несколько дней назад понтифик тесно общался с многотысячной толпой верующих в итальянском городе Бари. Среди прихожан было много людей в респираторных масках.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что нет доказательств того, что новый тип коронавируса COVID-19 распространяется свободно. По его словам, на данный момент большинство случаев COVID-19 все еще можно проследить до известных контактов или групп случаев.

На данный момент в мире разрабатывается более 20 вакцин против коронавируса. Первые результаты клинических испытаний вакцин должны быть через несколько недель. Продвигается работа над вакцинами и терапевтическими средствами. Более 20 вакцин находятся в разработке во всем мире, и несколько терапевтических средств находятся в клинических испытаниях.