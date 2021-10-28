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Папа Римский сделал третью прививку от COVID

Автор: Валерия Полищук

В Ватикане началась ревакцинация от коронавируса. В связи с этим Папа Римский Франциск получил третью прививку от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

"Во второй половине октября Управление здравоохранения и гигиены Ватикана начало вводить третью дозу вакцины от коронавируса, отдавая предпочтение людям старше 60 лет и уязвимым слоям населения", - заявил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

Вместе с Папой Франциском, 94-летний почетный Папа Бенедикт XVI также получил третью дозу вакцины.

Первые две дозы вакцины Понтифик получил 13 января и 3 февраля.

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ВакцинацияПапа римский