Папа Римский сделал третью прививку от COVID

В Ватикане началась ревакцинация от коронавируса. В связи с этим Папа Римский Франциск получил третью прививку от COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
"Во второй половине октября Управление здравоохранения и гигиены Ватикана начало вводить третью дозу вакцины от коронавируса, отдавая предпочтение людям старше 60 лет и уязвимым слоям населения", - заявил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.
Вместе с Папой Франциском, 94-летний почетный Папа Бенедикт XVI также получил третью дозу вакцины.
Первые две дозы вакцины Понтифик получил 13 января и 3 февраля.