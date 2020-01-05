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Папа Римский призвал США и Иран к диалогу

Новости » Политика     05.01.2020 - 17:31
Папа Римский призвал США и Иран к диалогу
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Папа Франциск призывает стороны быть сдержанными

Папа Римский Франциск призвал Вашингтон и Тегеран к диалогу и сдержанности на фоне роста напряженности после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в воскресенье, 5 января, Папа Франциск призвал к диалогу и сдержанности после спецоперации США по ликвидации иранского военного командующего Сулеймани в Багдаде.

Отмечается, что во время воскресной молитвы Папа Франциск не упоминал Иран, но заявил об ужасном напряжении в воздухе, которое сейчас ощущается во многих частях мира.

"Призываю все стороны поддерживать огонь диалога и самообуздания, чтобы избежать вражды", - подчеркнул он.

Напомним, ранее высокий представитель Европейского союза Жозел Боррель во время разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом призвал Тегеран быть максимально сдержанным и предложил помощь в уменьшении напряженности после убийства генерала Сулеймани.

РБК-Украина писало, что 3 января силы США осуществили удар по колонне иранского генерала Сулеймани близ аэропорта в Багдаде. В результате американской операции погибли восемь человек, среди них и командир иранского спецназа "Кудс" Сулеймани.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранПапа Римский
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