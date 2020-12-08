Папа Римский объявил специальную индульгенцию в связи с COVID

Папа Римский Франциск объявил следующий 2021 годом святого Иосифа, а также пообещал специальную индульгенцию верующим в связи с пандемией COVID-19. Особый год продлится с 8 декабря 2020 по 8 декабря 2021 года.

Об этом сообщает vaticannews.

Сообщается, что Франциск объявил особый год по случаю 150-летия провозглашения святого Иосифа покровителем Вселенской церкви. В то же время Апостольская пенитенциария издала указ о предоставлении специальных индульгенций на время особого года.

В Ватикане отмечают, что в течение этого периода верующие будут иметь возможность посвятить себя "молитве и добрым делам" и получить прощение грехов дома ли или в другом месте пребывания. Полная индульгенция будет предоставляться на обычных условиях - исповедь, причащение и молитва. Инициатива связана с тем, что во время пандемии многие люди вынуждены находиться на самоизоляции.

Напомним, ранее сообщалось, что Ватикан не считает ситуацию на Донбассе "гражданским столкновением".

Отметим, ранее было названо количество сторонников разных конфессий в Украине.