Папа Франциск у Бельгії виступив із заявою про сексуальне насильство та жінок-священиків

І король Філіп, і прем'єр-міністр Олександр Де Кроо порушили це питання публічно, використовуючи надзвичайно різку риторику для закордонної подорожі Папи.

Філіп сказав Франциску у вітальній промові в Бельгії, що Церкві знадобилося "занадто багато часу", щоб розібратися зі скандалами. Де Кроо сказав, що їй "треба пройти довгий шлях" і що "одних слів недостатньо". "Необхідно також зробити конкретні кроки", - заявив прем'єр.

У п'ятницю Папу також закликали переглянути заборону Католицької церкви на висвячення жінок у священики.

За даними звіту Церкви, з 2012 року в Бельгії було подано понад 700 скарг та повідомлень про зловживання з боку священнослужителів. На зустрічі з політиками у п'ятницю у королівському замку Лакен у Брюсселі Франциск прагнув запевнити, що світова Римо-католицька церква займається цим питанням.

87-річний понтифік не назвав конкретних випадків насильства в Бельгії, але сказав, що поведінка католицького духовенства надала "болючі контрсвідчення" вченню церкви.

"Я маю на увазі трагічні випадки жорстокого поводження з дітьми, які є лихом, з яким Церква бореться твердо та рішуче... реалізуючи профілактичну програму по всьому світу", - сказав Папа.

Франциск додав, що Церква має "соромитися та просити вибачення" за насильство над неповнолітніми, яке він назвав злочином.