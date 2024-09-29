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Папа Франциск у Бельгії виступив із заявою про сексуальне насильство та жінок-священиків

Неділя 29 вересня 2024 05:20
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Папа Франциск у Бельгії виступив із заявою про сексуальне насильство та жінок-священиків Фото: Папа Франциск (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У п'ятницю король і прем'єр-міністр Бельгії наполегливо зажадали від Папи Франциска вжити більш конкретних заходів щодо боротьби із сексуальним насильством з боку католицького духовенства. Ця проблема знову опинилася у центрі уваги під час його візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

І король Філіп, і прем'єр-міністр Олександр Де Кроо порушили це питання публічно, використовуючи надзвичайно різку риторику для закордонної подорожі Папи.

Філіп сказав Франциску у вітальній промові в Бельгії, що Церкві знадобилося "занадто багато часу", щоб розібратися зі скандалами. Де Кроо сказав, що їй "треба пройти довгий шлях" і що "одних слів недостатньо". "Необхідно також зробити конкретні кроки", - заявив прем'єр.

У п'ятницю Папу також закликали переглянути заборону Католицької церкви на висвячення жінок у священики.

За даними звіту Церкви, з 2012 року в Бельгії було подано понад 700 скарг та повідомлень про зловживання з боку священнослужителів. На зустрічі з політиками у п'ятницю у королівському замку Лакен у Брюсселі Франциск прагнув запевнити, що світова Римо-католицька церква займається цим питанням.

87-річний понтифік не назвав конкретних випадків насильства в Бельгії, але сказав, що поведінка католицького духовенства надала "болючі контрсвідчення" вченню церкви.

"Я маю на увазі трагічні випадки жорстокого поводження з дітьми, які є лихом, з яким Церква бореться твердо та рішуче... реалізуючи профілактичну програму по всьому світу", - сказав Папа.

Франциск додав, що Церква має "соромитися та просити вибачення" за насильство над неповнолітніми, яке він назвав злочином.

Раніше Франциск розкритикував обох кандидатів у президенти США за "антижиттєву" політику щодо абортів та мігрантів, а також дав пораду американцям як голосувати на виборах.

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